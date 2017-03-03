В Волновахе произошел взрыв, погиб местный житель

Источник: РБК-УКРАИНА

В Волновахе (Донецкая область) сегодня, 3 марта 2017 года, произошел взрыв, в результате которого погиб местный житель. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечается, взрыв в Волновахе произошел по улице Центральной неподалеку от СТО. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 60-летнего мужчины и фрагменты гранаты РГД-5. Сообщается, что погибшим оказался исполняющий обязанности руководителя Приазовской геологоразведочной экспедиции

По словам подчиненных, мужчина был на работе и вышел на улицу по делам, а через несколько минут услышали взрыв и увидели дым. Предварительно факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжается проверка.



