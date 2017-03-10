В зоне АТО ранены девять военных

Источник: КорреспонденТ.net

По состоянию на 18:00 было зарегистрировано 49 обстрелов позиций военных, сообщает штаб АТО.

Четверо бойцов ранены, пятеро травмированы.

На Мариупольском направлении 122 миллиметровая артиллерия вела огонь по Гнутово. Танк и 120 миллиметровые минометы - по Марьинке, 120 и 82 миллиметровые минометы по Водяному, Красногоровке, Талаковке, Павлополю и Гнутово, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики обстреляли Широкино и Водяное. Также по Водяному вели огонь БМП.

На Донецком направлении танки и минометы вели огонь по позициям военных в районе Авдеевки. С минометов различных калибров - по Невельскому, Луганскому, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Новгородске, Каменке, шахте Бутовка, Зайцево и Песках. БМП вели огонь по Луганскому.

На Луганском направлении из РСЗО БМ-21 Град, 152 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, а также противотанковых ракетных комплексов обстреляли Крымское, со 152 миллиметровой артиллерии - Смоляниново, а снайперы обстреливали Новоалександровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку.

В ДНР заявляют об острелах шести населенных пунктах на неподконтрольной Киеву территории.