В зоне АТО ранили двоих военных
Источник: КорреспонденТ.net
18.01.2017
Всего зафиксировано 30 обстрелов.
На Донбассе в течение дня ранены двое украинских военных, сообщает штаб АТО.
"Всего зафиксировано 30 обстрелов. Двое наших военных ранены", - сказано в сообщении на Facebook
Отмечается, из минометов сепаратисты обстреливали Талаковку, из гранатометов и стрелкового оружия - Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное.
Кроме того, по Новотроицкому вел огонь снайпер.
"На Луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров оккупанты обстреляли Новоолександровку и Троицкое. Из 82-миллиметровых минометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов. На Донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции в районе Зайцево и Авдеевки", - говорится в сообщении.