В зоне АТО за сегодня зафиксировано 40 обстрелов, ранен один военный, - штаб

Источник: 112.ua

В зоне АТО за сегодня зафиксировано 40 обстрелов, ранен один военный. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook

В Авдеевке захватчики из танков, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по нашим позициям. Неспокойно было и в других населенных пунктах на донецком направлении. Танки вели огонь в районе Песков и Каменки. С минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - по Зайцево, Опытному и Луганскому, а по Невельскому - снайпер.

На мариупольском направлении из минометов - по Красногоровке, Водяному, Широкино и Гнутово. С гранатометов и стрелкового оружия - по Красногоровке, Марьинке, Лебединскому, Новотроицкому. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП - Широкино.

На луганском направлении - из минометов 120-мм и 82- мм - Катериновку. С гранатометов и стрелкового оружия - Крымское. По Крымскому неоднократно огонь вели БМП противника. Здесь же и по Желтому стрелял снайпер.

В общем, зафиксировано 40 обстрелов. Одного украинского военного ранено.