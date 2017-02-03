Второй раз за сутки Сартана оказалась под вражеским огнем

Источник: Центральный отдел полиции Донецкой области

Около 23.00 террористы нанесли артудар по поселку Кальмиусского района Мариуполя. Половина поселка обесточена. Есть повреждения домов.

Сейчас поселок объезжает сартанская группа быстрого реагирования. Информации о количестве разрушений и жертв среди мирного населения пока нет. Предварительно известно, что снаряды упали примерно в том же районе, что и во время утреннего обстрела.