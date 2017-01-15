За сутки боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО, - штаб

За сутки боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО, - штаб

За сутки боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО, - штаб

Источник: 112.ua

За сутки боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"На мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.

На луганском боевики из 120мм минометов обстреливали Троицкое. Новозвановку – из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Золотое.

На донецком направлении из 120-мм минометов – Доламитное (Бахмутский р-н), а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевку и Верхнеторецкое.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий.