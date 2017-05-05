Жебривский: На Донбассе - четыре тысячи военных РФ

Источник: КорреспонденТ.net

На Донбассе сейчас находится до 4 тысяч российских военных, без учета наемников, заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире 112 Украина.

"По нашим подсчетам, российских регулярных войск 3-4 тысяч человек, не говоря про наемников, которые за деньги работают там", - сказал Жебривский.

По его словам, число наемников выросло после блокады и закрытия шахт.

"После блокады, после того, как позакрывались шахты, например, в Макеевке работало 10 шахт, сегодня ни одна шахта не работает... Из-за этого у многих нет выбора и некоторые из них пошли в незаконные вооруженные формирования, потому что платят только в НВФ", - пояснил он.

Глава Донецкой ОГА таакже отметил, что число обстрелов со стороны сепаратистов уменьшилось, но стало более точным.

По его словам, в зоне АТО уменьшилось количество обстрелов, однако улучшилась их точность.

"Однако на той стороне приблизительно, по нашим подсчетам, в 2,5-3 раза количество погибших и раненых больше, чем с нашей стороны", - добавил Жебривский.

Недавно Bellingcat заявил о мощнейшем танке России на Донбассе.

Также отметим, что недавно в СНБО заявили, что Россия способна вторгнуться в Украину за 2-3 часа.