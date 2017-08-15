15.08.2017
Атошникам открыли памятник в виде меча, воткнутого в карту РФ
Источник: КорреспонденТ.net
В Киеве открыли памятник знак военным, добровольцам и волонтерам, которые участвовали в войне на Донбассе. Как сообщает Громадське, памятник открыт на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева (Святошинский район Киева, жилмассив Никольская Борщаговка).
Сам памятный знак представляет собой меч, вонзенный в карту России.
По словам представителя общественной организации "Ветераны АТО" Евгения Яранцева, установленный памятный знак "символизирует будущую победу Украины над российскими оккупантами". Он также отметил, что памятник построен на пожертвование волонтеров и обошелся около 120 тысяч гривен.
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