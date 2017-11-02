Аваков о суде: Попытка давления на отца

Источник: КорреспонденТ.net

Сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр назвал "дело рюкзаков" попыткой политического давления на его отца. Такое заявление он сделал в четверг, 2 ноября, на своей странице в соцсети Facebook.

"Уголовное расследование в отношении меня не имеет ничего общего с юриспруденцией и борьбой с коррупцией – это попытка политического давления на моего отца", – написал Аваков.

Также он сообщил, что не получал денег из госбюджета.

"Ни я, ни предпринимательские структуры, которые имеют отношение ко мне или нашей семьи, никогда не получали ни копейки из госбюджета, а тем более бюджета МВД. Это наша принципиальная позиция", – отметил он.

В то же время сын министра МВД уверен, что сможет защитить свое имя и доказать свою невиновность.