Аваков: полицию критикуют, как жена мужа

Источник: Корреспондент.net

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что критикуя полицию, население все равно считает ее "своей", подобно тому, как жена критикует мужа.

"Люди критикуют полицию так, как жена критикует мужа: и пьет иногда много, и по хозяйству мало помогает, и недостаточно работает над собой, и немного широкий в талии, но он мой. Эта фундаментальная ситуация "Мой полицейский" для меня самая важная", - отметил Аваков.

По его словам, при этой ситуации "мы потихоньку сначала стабилизируемся на 40%, это на сегодня показатель доверия населения к полиции, потом пойдем выше и достигнем положения, как в Норвегии: полицейских мало, доверие - 90%, уровень безопасности самый высокий".

Министр отметил также, что критика - очень важный фактор: "Не стесняйтесь критиковать полицейских, но также не стесняйтесь говорить им "Спасибо".