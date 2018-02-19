19.02.2018
Аваков призывает Кабмин отменить охрану судов полицией и Нацгвардией
Источник: Корреспондент.net
Телеведущую Нового канала Елену Филонову избили на свадьбе во время того, как она пыталась снять видео. Соответствующий ролик появился на канале Youtube.
В начале видео Филонова сообщает, как ее обидели во время свадьбы. В этот момент неподалеку появляется молодой человек, на которого указывает ведущая и оскорбляет. После этого молодой человек подходит и начинает ее бить.
Новости раздела
Украина
19.02.2018
Украина, Турция и Азербайджан создают региональный союз
Будут обсуждаться вопросы грузоперевозок энергоресурсов посредством бассейнов Каспийского и Черного морей
Украина
19.02.2018
МИД Украины готовит меморандум по Крыму и Донбассу
МИД Украины готовит меморандум, который содержит информацию о нарушениях прав крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму, а также на востоке страны, сообщила заместитель министра иностранных дел.
Украина
19.02.2018
Полиция и Нацгвардия продолжат охранять суды
Министерство внутренних дел опубликовало заявление, в котором призывает как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов.
Украина
19.02.2018
Газпром увеличил транзит газа через Украину
Первого февраля газ через территорию Украины транспортировался в объеме 181,9 млн куб. м в сутки, а к 17 февраля этот показатель вырос до 221,3 млн куб. м в сутки.
Украина
18.02.2018
ВБ: Киеву придется привлекать новые кредиты
Украинские органы власти должны изменить свои подходы к долговой политике, планируя не только привлечение средств, но и будущие выплаты по заимствованиям, растягивая эти выплаты во времени.
Украина
18.02.2018
Луценко о расстрелах на Майдане: Скоро мы станем свидетелями открытых судебных процессов над Захарченко и Якименко
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство генпрокуратуры
Украина
18.02.2018
СМИ требуют прекратить давление на свободу слова, – совместное заявление
Украинские журналисты требуют от президента, премьер-министра, Верховной Рады, Генпрокуратуры и дипломатов остановить цензуру и шантаж СМИ со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Украина
18.02.2018
Полиция расследует погромы в центре Киева
Уголовное производство будет открыто в том случае, если в полицию поступит обращение представителей учреждений, которые были повреждены.
Украина
18.02.2018
Сторонники Саакашвили провели марш в Киеве
Мирное шествие отправилось из парка Шевченко к Михайловской площади, где состоится народное вече. На акцию пришли несколько тысяч человек.
Украина
18.02.2018
Глава МИД Венгрии заявил, что Украина начала "международную кампанию лжи"
Также Сийярто заявил, что "Украина демонстрирует полное пренебрежение к выводам Венецианской комиссии"
Украина
17.02.2018
Швеция готова отправить миротворцев на Донбасс
Власти Швеции готовы отправить свои войска на восток Украины, если увидят соответствующие условия, и если Запад и Россия согласятся.
Украина
17.02.2018
В Киеве за порядком 18 февраля будут следить около 3 тыс. правоохранителей
Будет как полиция, так и Национальная гвардия
Украина
17.02.2018
Украина должна нести ответственность за реформы, - министр иностранных дел Канады
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что реформы нужно делать для украинцев, а не как одолжение для Запада.
Украина
17.02.2018
Климкин рассказал о виновных в срыве "нормандской" встречи
Министр считает, что необходимы представители МИД всех стран
Украина
17.02.2018
США поставят в Украину широкий спектр летального вооружения, - Порошенко
Петр Порошенко в Мюнхене
Украина
17.02.2018
Под Киевом освободили предпринимателя и задержали группу похитителей
Предприниматель был похищен 6 февраля
Украина
17.02.2018
Постпред ФРГ при ООН: Украине не нужно бояться федерализации
Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген рассказал DW о перспективах урегулирования конфликта на востоке Украины и о том, стоит ли ожидать соблюдения сторонами минских договоренностей.
Украина
16.02.2018
В Тернополе задержали мужчину и женщину, которые продавали людей в секс-рабство
Работодатели предлагали девушкам, которые соглашались работать за рубежом, от 3 до 6 тыс. долл. в месяц.
Украина
16.02.2018
Верховный Суд постановил пересчитать пенсии бывшим сотрудникам органов внутренних дел
Верховный Суд постановил удовлетворить требование истцов о пересчете пенсий
Украина
16.02.2018
Геращенко отрицает подготовку обмена российских военных Баранова и Одинцова на арестованных в РФ украинцев
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) Ирина Геращенко отрицает подготовку обмена российских военных Александра Баранова и Максима Одинцова на арестованных в России украинцев.
Украина
16.02.2018
Roshen торгует с самопровозглашенным Приднестровьем в обход Молдовы, - СМИ
Кондитерская корпорация "Рошен" продает свой товар приднестровской компании "Шериф"
Украина
16.02.2018
Переговоры Климкина и Лаврова о миротворцах прошли безрезультатно
Министр иностранных дел Павел Климкин констатирует отсутствие договоренностей по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности (Германия) в пятницу.
Украина
16.02.2018
Порошенко призвал Россию согласиться на миссию ООН в Донбассе
Это станет шансом для Москвы доказать свою готовность к компромиссу, заявил президент Украины на мюнхенской конференции. Он призвал не признавать результатов выборов президента РФ в Крыму.