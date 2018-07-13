Аваков сообщил, сколько женщин служат в МВД

Источник: Корреспондент.net

В системе Министерства внутренних дел Украины работает более 50 тысяч женщин. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет пресс-служба ведомства в соцсети Facebook.

По его словам, в системе органов внутренних дел женщины служат наравне с мужчинами.

"Например, 30-40% тех, кто вступает в ряды Национальной полиции - представительницы прекрасного пола. А в целом в правоохранительной системе работает более 50 тысяч женщин", - сказал министр.

Аваков добавил, что поддерживает увеличение численности женщин в рядах МВД.