Аваков: В Украине становится безопаснее, и обратного процесса уже не будет

Источник: 112.ua

Уровень безопасности граждан в Украине постепенно растет, и обратного процесса уже не будет. Такое мнение во время выступления на коллегии МВД высказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По мнению Авакова о том, что уровень безопасности растет, говорит, в частности, то, что уменьшается количество как имущественных преступлений, так и тех, которые угрожает жизни и здоровью человека. Наряду с этим растет уровень раскрываемости и привлечения преступников к ответственности.

Несмотря на, в целом, тяжелую криминогенную обстановку, по словам Авакова удалось достичь уменьшения уровня преступности в общественных местах и на улицах почти на четверть. Существенно снизилось количество автомобильных краж - на 27% меньше чем в 2016 году.

"Это значит, что уровень безопасности наших граждан постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет", - сказал Аваков.

К тому же, по результатам соцопросов, которые обнародовал министр, продолжает расти уровень доверия к службам МВД - от пограничников до патрульных.