12.05.2018
Авария на шахте в Кривом Роге, есть жертвы
Источник: Корреспондент.net
На шахте Гвардейская в Кривом Роге в субботу, 12 мая, произошла авария. Об этом сообщает Первый Криворожский. По предварительной информации, в результате обрушения погиб один рабочий.
Согласно информации издания, несчастный случай произошел на шахте Криворожского железорудного комбината.
Завал находится на большой глубине, горноспасательным бригадам пришлось туда добираться, чтобы высвободить тело погибшего шахтера из-под завалов.
Как сообщает издание, 26 апреля на этой же шахте в результате несчастного случая погиб рабочий, еще один шахтёр получил травмы.
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