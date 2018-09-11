Авария на Титане: пробы грунта ухудшились

Источник: Корреспондент.net

Количество сульфатов в пробах грунта, которые отобрали 5 сентября в шести ближайших к Крыму селах Херсонской области, увеличилось. Об этом во вторник 11 сентября, сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции.

Отмечается, что в некоторых случаях количество сульфатов удвоилось с момента предыдущих проб, которые были сделаны 31 августа.

"По сравнению с пробами, отобранными 31 августа 2018 года в селе Першоконстантиновка (точка №3), содержание сульфатов увеличилось с 78,2 мг/ куб. дм до 119,32 мг/ куб. дм, возле скважины питьевой воды на территории Преображенковского сельсовета (точка №2) содержание сульфатов увеличилось с 312,8 мг/ куб. дм до 617,4 мг/ куб. дм, хлоридов – с 46,15 мг/ куб. дм до 103 мг/куб. дм", - говорится в сообщении.

По данным Госэкоинспекции, по сравнению с прошлогодними показателями возросло содержание сульфатов также в пробе, отобранной возле КПП Каланчак.