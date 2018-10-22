Авария с поездом на Тайване: 17 жертв

Источник: Корреспондент.net

На Тайване сошел с рельсов пассажирский скоростной поезд - погибли по меньшей мере 17 человек, пострадали, по разным данным, от 20 до 101 человек.

Как сообщает китайское Центральное новостное агентство, авария произошла в уезде Илань. По данным спасателей, заблокированными остаются еще до 40 пассажиров, несколько вагонов опрокинулось. Другие подробности инцидента пока не сообщаются