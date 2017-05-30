Авдеевка попала под обстрел, есть раненые
Источник: КорреспонденТ.net
30.05.2017
В Донецкой области Авдеевка снова попала под обстрел, в результате чего ранения получили трое местных жителей.
Об этом написал председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский в Facebook.
По его словам, сепаратисты совершили обстрел жилых кварталов города около 19:40.
"Одна мина разорвалась возле автобусной остановки по ул. Некрасова. Ранены трое жителей. Один из раненых - в тяжелом состоянии. Одна мина залетела во двор частного дома. Повреждены окна, стены и крыша. Информация уточняется", - сообщил он.
В свою очередь руководитель местной полиции Вячеслав Аброськин уточнил, что на транспортной остановке пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу, а мина попала во двор частного домовладения по улице Лермонтова.