Авдеевка попала под обстрел, есть раненые

Источник: КорреспонденТ.net

В Донецкой области Авдеевка снова попала под обстрел, в результате чего ранения получили трое местных жителей.

Об этом написал председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский в Facebook.

По его словам, сепаратисты совершили обстрел жилых кварталов города около 19:40.

"Одна мина разорвалась возле автобусной остановки по ул. Некрасова. Ранены трое жителей. Один из раненых - в тяжелом состоянии. Одна мина залетела во двор частного дома. Повреждены окна, стены и крыша. Информация уточняется", - сообщил он.

В свою очередь руководитель местной полиции Вячеслав Аброськин уточнил, что на транспортной остановке пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу, а мина попала во двор частного домовладения по улице Лермонтова.