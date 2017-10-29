Авдеевка попала под обстрел из гранатометов

Источник: КорреспонденТ.net

Вечером субботу сепаратисты обстреляли из гранатометов жилые дома в старой Авдеевке, в результате чего в одном из домов была повреждена крыша и кованые ворота. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В результате попадания вражеской гранаты от АГС (автоматического станкового гранатомета) частично разрушена крыша летней кухни по адресу улица Некрасова 127 и ворота во двор по улице Некрасова 130", – говорится в штабе.

Никто из мирных жителей не пострадал во время обстрела.

"Вечером мы были дома. Внезапно, неподалеку нашего дома прогремел мощный взрыв от которого очень испугался наш маленький ребенок", – рассказала хозяйка дома Елена.