29.10.2017
Авдеевка попала под обстрел из гранатометов
Источник: КорреспонденТ.net
Вечером субботу сепаратисты обстреляли из гранатометов жилые дома в старой Авдеевке, в результате чего в одном из домов была повреждена крыша и кованые ворота. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"В результате попадания вражеской гранаты от АГС (автоматического станкового гранатомета) частично разрушена крыша летней кухни по адресу улица Некрасова 127 и ворота во двор по улице Некрасова 130", – говорится в штабе.
Никто из мирных жителей не пострадал во время обстрела.
"Вечером мы были дома. Внезапно, неподалеку нашего дома прогремел мощный взрыв от которого очень испугался наш маленький ребенок", – рассказала хозяйка дома Елена.
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