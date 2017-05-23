Авдеевку обстреляли из Градов

Источник: КорреспонденТ.net

Сегодня днем подразделения сепаратистов обстреляли из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град старую часть города Авдеевка в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, во время обстрела был разрушен частный дом на улице Колосова. Были повреждены несколько зданий по улице Лермонтова.

"К сожалению, во время террористического акта был ранен в голову один мирный житель", – говорится в сообщении.

Сейчас информация уточняется. На месте происшествия работают соответствующие службы.