Авиакомпания Ryanair отменила 150 рейсов в Германии

Источник: Корреспондент.net

Ирландская авиакомпания Ryanair отменяет в среду, 12 сентября, 150 из 400 рейсов в Германии. Об этом 11 сентября заявил директор компании по маркетингу Кенни Джейкобс. Отмена связана с забастовкой 400 пилотов и 1000 бортпроводников Ryanair, которая состоится в среду и продлится сутки.

Пассажирам, затронутым отменой рейсов, вышлют соответственные сообщения по СМС или электронной почте. Им предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет.

Выступая во Франкфурте-на-Майне перед журналистами, Джейкобс указал, что в случае, если профсоюзы продолжат курс на забастовки, руководство компании проверит двенадцать пунктов базирования Ryanair в Германии и возможно сократит там летный и обслуживающий персонал.

Тарифный спор ведется с января

Решение о забастовке было принято объединением пилотов Cockpit и профсоюзом Ver.di после того, как 5 сентября безрезультатно закончился второй раунд переговоров с руководством компании. В августе пилоты лоукостера в Германии и других европейских странах уже объявляли забастовку, ставшую крупнейшей за всю историю Ryanair. Профсоюзы ведут переговоры с руководством ирландской авиакомпании с января 2018, добиваясь заключения первого тарифного соглашения и повышения заработных плат.

Ryanair базируется в Ирландии, однако выполняет полеты по всем Евросоюзу и в ряд других стран, используя в качестве крупных пересадочных узлов многие аэропорты, включая немецкие.