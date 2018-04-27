Авианосец США вошел в Средиземное море

Источник: Корреспондент.net

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Гарри Трумэн (USS Harry S. Truman CVN 75) вошла в акваторию Средиземного моря.

По данным британских наблюдателей, также зафиксировавших прохождение кораблей вблизи Гибралтара, вместе с Гарри Трумэном в Средиземное море проследовали входящие в состав группы ракетный крейсер ВМС США Норманди (USS Normandy CG 60), эсминец Форрест Шерман (USS Forrest Sherman DDG 98) и немецкий фрегат "Гессен" (FGS Hessen F 221).

Ранее на этой неделе в акваторию Средиземного моря уже вошли эсминцы Балкелей (USS Bulkeley (DDG 84) и Арли Берк (USS Arleigh Burke (DDG 51) из состава группы Гарри Трумэна.

По данным 6-го оперативного флота ВМС США, в состав группы также входят ракетные эсминцы Фаррагут (USS Farragut DDG 99), Джейсон Данэм (USS Jason Dunham DDG 109) и Салливанс (USS The Sullivans DDG 68), которые присоединятся к ней позднее.

Все американские корабли оснащены крылатыми ракетами Томагавк с дальностью действия 2500 км и другими видами оружия.