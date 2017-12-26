Австрийский суд отсрочил экстрадицию Фирташа в США

Источник: Корреспондент.net

Верховный суд Австрии отсрочил экстрадицию в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Таким образом было отменено решение Апелляционного суда Австрии, сообщил во вторник, 26 декабря, адвокат украинца Лэнни Дж.Дэвиса.

"Верховный суд постановил приостановить экстрадицию г-на Фирташа до рассмотрения его обращения", – рассказал адвокат.

Он также добавил, что было приостановлено рассмотрение дела до тех пор, пока суд Евросоюза не вынесет предварительное решение о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Фирташа.

Кроме того, Дэвис напомнил, что 19 декабря Высший земельный суд Вены окончательно отклонил запрос испанских прокуроров на выдачу Фирташа.