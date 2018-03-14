Австрия вложила в экономику Украины $1,3 млрд

Источник: Корреспондент.net

Австрия в 2017 году инвестировала в экономику Украины $1344,5 млн, это 3,4% от общего объема прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику нашей страны. Об этом в среду, 14 марта, сообщила пресс-служба Кабинета министров по результатам встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с федеральным президентом Республики Австрия Александром ван дер Белленом.

По словам Гройсмана, европейская интеграция - необратимый внешнеполитический выбор Украины. Именно поэтому Киев рассчитывает на дальнейшую активизацию диалога по широкому спектру вопросов, учитывая председательство Австрии в ЕС во второй половине текущего года.

Отдельное внимание стороны уделили ситуации на Донбассе.

"Аннексия Крыма и оккупация Донбасса - противозаконная. Это яркое нарушение международного права. Россия имеет впечатление, что это все останется без наказания. Но мы должны предотвратить существование такого мнения", - цитирует президента Австрии пресс-служба Кабмина.