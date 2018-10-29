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29.10.2018

Авто на еврономерах могут запретить въезд в Украину без залога

Источник: Українські новини

Ажиотаж вокруг решения Верховного Суда, отменившего штраф, наложенный таможенниками на водителя, который неправомерно ездит на автомобиле с еврономерами, продолжается. Многие владельцы таких авто решили, что их машины теперь законны, но автоэксперты этого не подтверждают. А народные депутаты вновь обещают сделать ввоз таких автомобилей невыгодным уже в этом году, приняв законы о внесении залога за ввозимые транзитом машины. Тем временем проблема обостряется, так как число таких машин до конца года может удвоиться, достигнув двух миллионов штук.

Как пишет "Сегодня", Верховный Суд Украины на прошлой неделе отменил штраф (8500 грн), наложенный на человека, который два года назад якобы транзитом ввез в Украину автомобиль на еврономерах, но не вывез его в течение 10 дней и не уплатил сборы и налоги. Эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев разъяснил нам, что ВСУ лишь отменил штраф, наложенный не по той статье Таможенного кодекса (ТК) и не более.

"Таможня применила ст. 469 ТК — изменение состояния товаров, таможенное оформление которых не закончено, но в ней нет такого положения, "как временный ввоз", — говорит Караваев. — За уклонение от уплаты таможенных сборов, по ст. 485 ТК, владельца авто должны были оштрафовать на 300% платежей, но сроки наложения штрафа (6 месяцев) уже упущены".

Вчера глава таможенного комитета ВР Нина Южанина заявила, что в принятый в 1-м чтении законопроект об узаконивании авто на еврономерах внесут правку о том, что за машины, въезжающие транзитом, их водители должны будут внести залог в сумме, покрывающей все необходимые платежи в госбюджет, как в случае если бы автомобиль ввозился в страну для постоянного пользования. Это, по ее словам, сделает невыгодным псевдотранзит, ибо при нарушении сроков вывоза (10 дней) залог пойдет в казну. Также депутаты обещают отменить запрет на таможенное оформление машин старше 5 лет и не соответствующих экостандарту Евро-5, уменьшить таможенный платеж и акцизный налог с б/у авто, но пока неясно насколько. По словам Южаниной, проблему надо решать быстрее, ведь в 2018 г. уже завезено до 500 тыс. автомобилей с еврономерами, а всего их уже около 1,5 млн шт. Сейчас платежи за 10—15-летний автомобиль ценой $1,5—2 тыс. сопоставимы со стоимостью самой машины. Автоэксперт Алексей Мкртчян говорит, что при снижении платежей до $500—700 и отмене упомянутого запрета вопрос решится:

"Большинство фактических владельцев скорее согласятся уплатить и узаконить такой автомобиль, чем лишиться его совсем. А бюджет получит до 30 миллиардов гривен".

По данным Госфискальной службы, в Украину с начала года заехало и выехало более 3 млн автомобилей на еврономерах, но большинство из них считаются ввезенными законно — на год, так как оформлены на якобы сотрудников зарубежных компаний. Из них временно ввезенных — 2,7 млн шт., в транзитном состоянии — 470 тыс. Из транзитных сроки пребывания нарушены у 110 тыс. машин, из временно ввезенных — у 210 тыс. Как разъясняют в пресс-службе МВД, главная опасность от машин на еврономерах — неизвестно, кому они на самом деле принадлежат, так как зарегистрированы на фиктивные фирмы и подставных лиц. В итоге при ДТП, особенно с пострадавшими, виновники бесследно скрываются с места происшествия. 

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