Автогаз подешевел еще на 25 копеек

Источник: Українські новини

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в понедельник, 10 декабря, по сравнению с пятницей, 7 декабря, снизились на 1,7%, или на 25 копеек до 14,81 гривны/литр.

Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.

С начала 2018 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 15,97% с 12,77 гривен/литр.