Автомайдан отрицает участие в митинге под офисом Зеленского

Источник: Корреспондент.net

В общественной организации Автомайдан заявляют, что не приезжали к офису кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского в центре Киева в среду, 10 апреля.

"Некоторыми средствами массовой информации сегодня была распространена недостоверная информация о якобы участии Автомайдана в "акции протеста" возле офиса В.Зеленского с требованием к нему "сдать анализы". Официально заявляем, что Автомайдан к этой фейковой акции не имеет никакого отношения", - говорится в сообщении.

В то же время, в организации дали намекнули, что под их именем действуют другие активисты, не имеющие к ним отношения.

"Хотим напомнить, что особенно в избирательный период имя Автомайдан пытаются использовать разные дельцы в своих корыстных целях. Кто уже был нами замечен в подобном, находится в нашем "черном списке"… Будьте внимательными и не ведитесь на фейки, особенно во время выборов", - добавили в организации.