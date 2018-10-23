Автомобиль ремонтников подорвался на Донбассе

"Сегодня бригада аварийно-восстановительных работ Часовоярского РПУ после получения согласования выехала для выполнения ремонтных работ на водопроводе Горловка - Торецк. По пути к месту предполагаемого порыва автомобиль КРАЗ, который вез экскаватор, попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторванный бензобак. Водитель контужен, другие члены бригады не пострадали", - говорится в сообщении.

Позже в компании сообщили, что в результате подрыва контужены водители КРАЗа и экскаватора. При этом отмечается, что ремонтной бригаде все же удалось приступить к восстановительным работам на водоводе.