23.10.2018
Автомобиль ремонтников подорвался на Донбассе
Источник: Корреспондент.net
В Донецкой области подорвался автомобиль ремонтников, которые выехали для выполнения ремонтных работ на водопроводе Горловка - Торецк. Об этом сообщила пресс-служба КП Вода Донбасса во втроник, 23 октября.
"Сегодня бригада аварийно-восстановительных работ Часовоярского РПУ после получения согласования выехала для выполнения ремонтных работ на водопроводе Горловка - Торецк. По пути к месту предполагаемого порыва автомобиль КРАЗ, который вез экскаватор, попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторванный бензобак. Водитель контужен, другие члены бригады не пострадали", - говорится в сообщении.
Позже в компании сообщили, что в результате подрыва контужены водители КРАЗа и экскаватора.
При этом отмечается, что ремонтной бригаде все же удалось приступить к восстановительным работам на водоводе.
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