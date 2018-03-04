Автомобилисты обвиняют Супрун в способствовании коррупции введением нового списка болезней, при которых запрещено водить

Источник: Українські новини

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко обвинил и.о. министра здравоохранения Украины Уляну Супрун в способствовании коррупции, комментируя проект нового приказа Минздава со списком болезней, при которых запрещено водить.

Назаренко отмечает, что приказ министерства приведет к коррупции при получении медсправок для права управления авто и новых поборов с водителей.

"Уже сейчас медсправку можно купить по интернету с доставкой на дом без прохождения медкомиссии! И вместо того, чтобы навести порядок и запретить выдачу "фальшака" прикормленным фирмочкам, Минздрав инициирует принятие Приказа со списком болезней , при наличии которых управлять авто запрещено или разрешат в индивидуальном порядке: гемморой, грыжа, свищи, язва, гипертония, изменение в бронхах, водянка яичка или семенного канатика... Список длинный..", - отметил он.