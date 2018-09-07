Автопроизводство в Украине упало почти на 70%

При этом в августе с украинских автозаводов вышло всего 470 единиц автотранспортной техники, что на 37% меньше по сравнению с августовским показателем прошлого года.

Согласно данным ассоциации, наибольший результат прошлого месяца показал завод Еврокар, где было собрано 413 легковых автомобилей марки Skoda. При этом, по сравнению с августом 2017 года, объем крупноузловой сборки на Еврокаре снизился на 27%.

Производство грузовиков ограничилось только одним автомобилем, против 32 штук годом ранее.

В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который перестал раскрывать информацию о своих объемах производства с августа 2016 года.

Отметим, в Украине остался один производитель легковых авто. В 2018 году легковые автомобили в Украине выпускал только завод Еврокар.