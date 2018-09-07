Автопроизводство в Украине упало почти на 70%
Источник: Корреспондент.net
В январе-августе 2018 года производство автотранспортных средств в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 7% - до 4544 единиц, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство автотранспорта снизилось на 67%. Об этом говорится в сообщении ассоциации Укравтопром в пятницу, 7 сентября.
Согласно данным ассоциации, наибольший результат прошлого месяца показал завод Еврокар, где было собрано 413 легковых автомобилей марки Skoda. При этом, по сравнению с августом 2017 года, объем крупноузловой сборки на Еврокаре снизился на 27%.
Производство грузовиков ограничилось только одним автомобилем, против 32 штук годом ранее.
В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который перестал раскрывать информацию о своих объемах производства с августа 2016 года.
Отметим, в Украине остался один производитель легковых авто. В 2018 году легковые автомобили в Украине выпускал только завод Еврокар.