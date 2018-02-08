Автор мультика "Капитошка" выиграла судебный спор у элитного ресторана

Источник: Українські новини

Известная детская писательница, автор мультика "Капитошка" Наталья Гузеева в Ровенском городском суде отсудила 37 тысяч гривен у элитного ровенского ресторана, который незаконно использовал название ее произведения в своем меню.

"Капитошкой" общепит именовал один из детских салатов, пишет "Крапка".

"Авторские права на название "Капитошка" госпожа Гузеева зарегистрировала более 10 лет назад. К тому же, она тщательно следит за тем, чтобы продукция, именуемая героями ее мультика, была качественной и полезной. А вот качественный состав салата "Капитошка" вызвал сомнения. Сначала мы направили руководству заведения официальное письмо, чтобы они ликвидировали "погрешности", и таким образом исчерпали конфликт. Однако в ресторане его проигнорировали. Более того, когда дело дошло до суда, арендатор ресторана стал отрицать, что салат с таким названием есть в меню. Мол, предоставленный истцом перечень блюд не принадлежит их заведению. Несмотря на это, суд постановил: использование названия "Капитошка" возможно только с согласия автора и обязал ответчика компенсировать писательницы более 37 000 гривен", - комментирует спор патентный поверенный Украины, представлявший интересы писательницы в суде, Юрий Трачук.

Будет ли подавать руководство ресторана апелляцию, пока не известно. Впрочем, говорит Юрий Трачук, они к этому готовы.