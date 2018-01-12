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12.01.2018

Азербайджанский оппозиционер Гусейнли провернул аферу в Украине, – СМИ

Источник: Українські новини

Некоторое время назад Фикрет Гусейнли был задержан в Киеве. Азербайджанский оппозиционный активист Гусейнли якобы провернул в Украине аферу, обманув несколько своих соотечественников.

Об этом сообщает интернет-издание "РБК-Украина" со ссылкой на азербайджанское издание haqqin.az.

По данным издания, Гусейнли по отработанной еще в Баку (Азербайджан) мошеннической схеме предложил нескольким азербайджанцам, проживающим в Украине, переправить их на территорию Европейского Союза и оказать помощь в получении ими статуса политического эмигранта.

"За свои услуги он взял 5 тыс. евро с каждого. Заполучив свое "вознаграждение", аферист быстренько вернулся в Нидерланды, гражданином которых он является", - пишет СМИ.

Издание напоминает, что некоторое время назад Гусейнли был задержан в Киеве. Его арест был связан с возбужденным против него на родине уголовным делом по ст. 318 (незаконное пересечение границы) и ст. 178 (мошенничество) Уголовного кодекса Азербайджана.

Однако через 2 недели после ареста Гусейнли был отпущен на поруки депутата Верховной Рады Украины Николая Княжицкого и директора Адвокатского центра в Украинском Хельсинкском союзе по правам человека Бориса Захарова.

Издание "Комсомольская правда в Украине" предполагает, что Гусейнли, вероятно, пользуется поддержкой не только украинских народных депутатов, но и отдельных представителей Министерства иностранных дел Украины. Журналисты считают, что иначе активиста должны были депортировать на родину, где его ждет уголовная ответственность за совершение тяжких преступлений.

 

 
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