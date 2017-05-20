Азов подозревают в убийстве в Мариуполе - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Военнослужащие полка спецназначения МВД "Азов" могут быть причастны к убийству и избиениям жителей Мариуполя, сообщает местный портал 0629.

В ночь с 14 на 15 мая в городе произошла серия преступлений. Один парень был убит, двое других получили телесные повреждения и оказались в медучреждениях.

Человек, который пожелал остаться анонимным, рассказал порталу подробности убийства. Он заявил, что к убийству причастны трое бойцов полка «Азов». По его информации, конфликт у бойцов начался во дворах за ЦУМом с компанией молодых людей, которые ранее сидели в кафе "Крыла".

"Азовцы" заподозрили одного из парней (Николая) в том, что он распространяет наркотики и стали его бить. Однако после этого бойцы спросили у него, знает ли он других распространителей. Николай назвал Данила, учащегося Машиностроительного техникума. "После этого они залили из газового баллончика всех, даже девчонок, и уехали на своем авто", - говорит свидетель.

Далее парень рассказывает, что, насколько ему известно, "азовцы" вызвали на разговор Данила где-то в Приморском районе, а позже его нашли мертвым.

Бойцы "Азова" якобы спросили, правда ли что парень распространяет наркотики и тот сказал, что занимается этим два дня. "Насколько я знаю у убитого было сильно искалечено все тело, а Николай попал в больницу. Ему удаляют часть селезенки", - говорит источник издания.

Он также утверждает, что посетителей ближайшего от ЦУМа кафе вызывают на допрос в полицию.

В пресс-службе полка "Азов" отказались комментировать данную информацию и заявили, что это очередной "вброс и провокация", а за разъяснениями посоветовали обратиться в полицию.

Начальник управления Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что непосредственно к нему пришли двое молодых людей и сдались.

"Написали явку с повинной о причастности к нанесению тяжких телесных повреждений двум жителям Мариуполя. Я могу сказать, что на данный момент уголовное производство расследует следственное управление полиции. Это значит, что они на данный момент не являются и не имеют отношения ни к Вооруженным силам Украины, ни к Национальной полиции, и к Национальной гвардии", - заявил Аброськин.

Начальник областного главка полиции подтвердил, что правонарушители таким образом якобы боролись с наркоторговлей. Подозреваемые задержаны и находятся в следственном изоляторе.