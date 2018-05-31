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31.05.2018

Бабченко рассказал детали спецоперации СБУ

Источник: Корреспондент.net

Журналист Аркадий Бабченко, который стал участником спецоперации СБУ с инсценировкой его убийства, рассказал подробности мероприятия на пресс-конференции в четверг, 31 мая.

"Меня поставили в известность месяц назад. Пришли некие люди, сказали, что вот твои паспортные даны, фотография, паспортные данные твоей жены, твоего дома. Вот распечатки переговоров вот аванс, который дали за твоё убийство. Предлагаем тебе поучаствовать в этой спецоперации и взять организатора с поличным", - рассказал Бабченко.

"Мне сказали, что основная задача – твоя безопасность. Чтобы минимизировать опасность была придумана легенда, что я подвернул ногу, чтобы не выходить из дома", - рассказал журналист.

Он добавил, что его "убийство" во вторник, 29 мая, является совпадением.

"На исполнение дали ему две-три недели. На него начали давить и торопить, чтобы это сделали быстрее. То, что это произошло 29 мая, когда я написал пост про второе день рождение – это чистое совпадение, потому что сама операция должна была быть в пятницу, но по некоторым причинам была перенесена на вторник", - утверждает Бабченко.

"Во вторник, в 6 вечера, ко мне приехал гример. Мы тренировались. Он мне показывал, как падает убитый человек, как у него идет кровь на пробитом легком. Футболку мою отвезли на отдельный манекен и прострелили. Кровь была настоящая, свиная. Сгустки крови насовали в дырки от пуль. Потом все ушли, мы остались одни, жена позвонила в полицию", - рассказал Бабченко детали самого "покушения".

Он добавил, что приехавшая полиция была не в курсе спецоперации. "Легенда была в том, что я еще живой", - рассказал Бабченко.

"По легенде я умер в скорой, меня по-настоящему отвезли в морг, где я очень замерз, потому что был в водолазке мокрой от крови", - отметил журналист.

Он добавил, что в морге ему дали простыню, он закутался в нее, а сама операция закончилась около 5 часов утра.

 

Кроме того он заявил, что был готов для достоверности инсценировки его убийства прострелить себе ляжку. 

"Надо так – окей, надо кровь – значит кровь. Надо еще что-то - значит еще что-то. Я ж когда их спросил, пацаны, вы ж мне для достоверности ляжку не будете простреливать? Они на меня посмотрели, как на идиота… Хотя, я был готов даже на это – сказали б, давай прострелим тебе ляжку, я б уже и на такое согласился", - рассказал Бабченко.

Также Бабченко подтвердил, что его супруга была в курсе спецоперации. "Жена, конечно, знала, потому что все делалось в нашем доме на ее глазах", - сказал он.

"Но я очень прошу не втягивать ее в это дело. Я устал бояться за себя и не хочу бояться за свою семью", - добавил он и выразил сожаление в связи с тем, что "пришлось друзей протащить через все это".

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