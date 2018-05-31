Бабченко рассказал детали спецоперации СБУ
Источник: Корреспондент.net
Журналист Аркадий Бабченко, который стал участником спецоперации СБУ с инсценировкой его убийства, рассказал подробности мероприятия на пресс-конференции в четверг, 31 мая.
"Мне сказали, что основная задача – твоя безопасность. Чтобы минимизировать опасность была придумана легенда, что я подвернул ногу, чтобы не выходить из дома", - рассказал журналист.
Он добавил, что его "убийство" во вторник, 29 мая, является совпадением.
"На исполнение дали ему две-три недели. На него начали давить и торопить, чтобы это сделали быстрее. То, что это произошло 29 мая, когда я написал пост про второе день рождение – это чистое совпадение, потому что сама операция должна была быть в пятницу, но по некоторым причинам была перенесена на вторник", - утверждает Бабченко.
"Во вторник, в 6 вечера, ко мне приехал гример. Мы тренировались. Он мне показывал, как падает убитый человек, как у него идет кровь на пробитом легком. Футболку мою отвезли на отдельный манекен и прострелили. Кровь была настоящая, свиная. Сгустки крови насовали в дырки от пуль. Потом все ушли, мы остались одни, жена позвонила в полицию", - рассказал Бабченко детали самого "покушения".
Он добавил, что приехавшая полиция была не в курсе спецоперации. "Легенда была в том, что я еще живой", - рассказал Бабченко.
"По легенде я умер в скорой, меня по-настоящему отвезли в морг, где я очень замерз, потому что был в водолазке мокрой от крови", - отметил журналист.
Он добавил, что в морге ему дали простыню, он закутался в нее, а сама операция закончилась около 5 часов утра.
Кроме того он заявил, что был готов для достоверности инсценировки его убийства прострелить себе ляжку.
"Надо так – окей, надо кровь – значит кровь. Надо еще что-то - значит еще что-то. Я ж когда их спросил, пацаны, вы ж мне для достоверности ляжку не будете простреливать? Они на меня посмотрели, как на идиота… Хотя, я был готов даже на это – сказали б, давай прострелим тебе ляжку, я б уже и на такое согласился", - рассказал Бабченко.
Также Бабченко подтвердил, что его супруга была в курсе спецоперации. "Жена, конечно, знала, потому что все делалось в нашем доме на ее глазах", - сказал он.
"Но я очень прошу не втягивать ее в это дело. Я устал бояться за себя и не хочу бояться за свою семью", - добавил он и выразил сожаление в связи с тем, что "пришлось друзей протащить через все это".