Бабье лето подходит к концу: с выходных в Украине резко упадет температура

Источник: Українські новини

После продолжительной теплой, даже очень теплой, погоды с температурой воздуха до +25 градусов, в Украине заходит новая свежая холодная воздушная масса.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в соцсети Facebook.

В субботу и воскресенье в большинстве областей Украины столбики термометров упадут до +9 ..+14 градусов. На востоке, местами в центральных областях и в южной части, например, в Запорожье, Черкассах, Днепре, Одессе, Харькове, еще удержится теплая погода.

В субботу воздух прогреется до +15..+ 20 градусов, однако в воскресенье и там похолодает до +13..+18 градусов.

20 октября осадков в Украине не предвидится, а вот в воскресенье, 21 октября, в западной части и вечером в восточных областях пройдут небольшие дожди.

В Киеве также в выходные похолодает. Температура воздуха в субботу снизится до +15 градусов, а в воскресенье до +13 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 4-8 градусов тепла.

На следующей неделе похолодание усилится, температура воздуха снизится еще на 3-6 градусов.