25.12.2017
Байден: Я советовал Януковичу бежать из Украины
Источник: Корреспондент.net
Бывший вице-президент США Джо Байден во время телефонного разговора с беглым президентом Украины Виктором Януковичем в феврале 2014 года заявил, что его покровители из Кремля уже не помогут. На следующий день Янукович бежал из Украины, пишет Байден в своих мемуарах.
Бывший вице-президент позвонил Януковичу в очередной раз в то время, когда снайперы уже начали убивать людей на Майдане.
"Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел", –пишет Байден.
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