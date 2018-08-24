Балух похудел на 35 килограммов - правозащитники

Источник: Корреспондент.net

До ареста Владимир Балух весил около 95 килограммов. Сегодня он весит около 60 килограммов.

Отмечается, что при этом крымская “прокуратура” утверждает, что здоровье украинца удовлетворительное. В официальном ответе “прокуратура” сообщила защите украинца, что “жизненно-важные показатели Балуха в норме и в специализированной медпомощи он не нуждается”.

“Давать пояснения о причинах голодовки в том числе надзирающему прокурору обвиняемый отказался”, - отмечается в ответе надзорного органа.

Также в документе указано, что “Железнодорожный районный суд Симферополя” 13 августа 2018 года прекратил производство по ходатайству об условно-досрочном освобождении активиста, который уже более 1 года и 8 месяцев находится под стражей и более 3месяцев голодает (крайне ограниченно принимает пищу) в знак протеста. Адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила КПГ, что защита украинца обжалует это решение.

Мать Балуха 9 августа побывала на свидании с сыном в ИВС п. Раздольное. Она рассказала Крымской правозащитной группе, что за это время украинец сильно похудел и выглядит очень плохо.

“Выглядит как старичок. Он никогда мне не скажет, что у него что-то со здоровьем плохо. Никогда. Я знаю, что и болел он, и поясница болела, и нога, и вообще все было плохо, а он мне говорил, что все хорошо. Когда мы с ним говорили, рядом стоял полицейский, а он при нем ничего такого не скажет”, - отметила Наталья Балух и добавила, что ее сын практически не принимает пищу, только иногда кисель из овсянки и сухари.