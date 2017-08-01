Баржа с арбузами. Соцсети смеются над Гройсманом

Заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отправке арбузов из Херсона в Киев на барже стало предметом шуток в социальных сетях.

"Впервые за 14 лет херсонские арбузы отправятся в столицу не по автодорогам, а речным транспортом. Это позитивная новость, которая говорит о том, что речное сообщение, которое, к сожалению, находится в упадке в последние годы, начинает возрождаться", - написал Гройсман.

Он отметил, что использование речного транспорта уменьшает нагрузку дорог и сокращает стоимость продукта для конечного покупателя.

Однако пользователи соцсетей не разделили радость Гройсмана.