01.08.2017
Баржа с арбузами. Соцсети смеются над Гройсманом
Заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отправке арбузов из Херсона в Киев на барже стало предметом шуток в социальных сетях.
"Впервые за 14 лет херсонские арбузы отправятся в столицу не по автодорогам, а речным транспортом. Это позитивная новость, которая говорит о том, что речное сообщение, которое, к сожалению, находится в упадке в последние годы, начинает возрождаться", - написал Гройсман.
Он отметил, что использование речного транспорта уменьшает нагрузку дорог и сокращает стоимость продукта для конечного покупателя.
Однако пользователи соцсетей не разделили радость Гройсмана.
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