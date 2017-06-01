Базовый курс рисования для Мариупольцев - Презентация

Источник: Вечерний Мариуполь

Для одних научиться рисовать – детская мечта. Для других живопись – по-новому взглянуть на мир. Для кого-то умение красиво рисовать – необходимо для повышения квалификации. А есть и те, для кого уроки живописи – это отдушина, чтобы обратиться к своему внутреннему миру. Но есть одно общее – увидеть новые возможности и открытия!



Если вы хотя бы один из описанных критериев про вас, то самое время записаться на курсы Simple Draw «Базовый курс рисования».



Начнем с простых основ и постепенно перейдем к рисованию с натуры. В процессе обучения вы освоите разные приемы и техники рисования, разовьете композиционное виденье, научитесь гармонично сочетать цвета.



Курс рассчитан, как на художников самоучек, дизайнеров и тех, кто не умеет, но очень хочет научиться красиво и правильно рисовать.



Презентация курса пройдет в свободном пространстве Halabuda

9 июня в 18:00



Предзапись обязательна!



Количество мест в группе ограничено!



098-566-566-0