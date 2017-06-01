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Базовый курс рисования для Мариупольцев - Презентация

Источник: Вечерний Мариуполь

01.06.2017

Для одних научиться рисовать – детская мечта. Для других живопись – по-новому взглянуть на мир. Для кого-то умение красиво рисовать – необходимо для повышения квалификации. А есть и те, для кого уроки живописи – это отдушина, чтобы обратиться к своему внутреннему миру. Но есть одно общее – увидеть новые возможности и открытия!

Если вы хотя бы один из описанных критериев про вас, то самое время записаться на курсы Simple Draw «Базовый курс рисования».

Начнем с простых основ и постепенно перейдем к рисованию с натуры. В процессе обучения вы освоите разные приемы и техники рисования, разовьете композиционное виденье, научитесь гармонично сочетать цвета.

Курс рассчитан, как на художников самоучек, дизайнеров и тех, кто не умеет, но очень хочет научиться красиво и правильно рисовать.

Презентация курса пройдет в свободном пространстве Halabuda

9 июня в 18:00

Предзапись обязательна!

Количество мест в группе ограничено!

098-566-566-0

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