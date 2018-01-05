Белоруссия закроет свое Генконсульство в Одессе

Источник: 112.ua

Совет министров Белоруссии 4 января выступил с постановлением о закрытии Генерального консульства страны в Одессе. Соответствующий документ был размещен на сайте правительства.

Правительство Белоруссии постановило, что Генконсульство в Одессе должно быть закрыто до 23 февраля, а министерство иностранных дел получило распоряжение принять соответствующие меры по закрытию диппредставительства.