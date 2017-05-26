Белый Дом думает об усилении санкций против России

Источник: КорреспонденТ.net

В Белом Доме не намерены в нынешних условиях ослаблять санкции против России, а, напротив, могут их ужесточить.

Об этом заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель администрации президента США, передает РИА Новости.

"Мы не смягчаем санкции в отношении России. Мы, возможно, изучим ужесточение (санкций)", — сказал он.

По его словам, Трамп "намерен сохранять санкции".

"Президент ясно дал понять, как Россия может добиться снятия санкций", - добавил представитель администрации американского президента.