Белый дом начал подготовку встречи Трампа и Мюллера

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп начал предварительную подготовку к возможной беседе со специальным прокурором Робертом Мюллером. Об этом в субботу, 7 апреля, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме. По данным издания, юристы Трампа активно обсуждает, стоит ли Трампу идти на разговор с Мюллером, который занимается расследованием предполагаемых связей с Россией предвыборного штаба нынешнего президента США. Пока что речь идет о начальном этапе, заявил анонимный источник.

Трамп официально еще не сообщал о своем согласии на встречу с Мюллером, однако эксперты полагают, что сведения о начале подготовки свидетельствуют об открытости Трампа и его команды к разговору со спецпрокурором. Ряд близких к президенту США лиц опасаются, что подобная встреча может впоследствии спровоцировать обвинения в адрес Трампа в лжесвидетельстве. Хотя пока даже не определено, будет ли Трамп, в случае согласия на общение с Мюллером, давать показания под присягой. В среду, 4 апреля, появились сведения о том, что Мюллер, хотя и продолжает расследование, не считает Трампа "субъектом преступления".

В январе 2018 года Трамп заявил журналистам, что он "ждет с нетерпением" разговора с Мюллером, настаивая на отсутствии сговора между его штабом и российской стороной. Трамп сказал, что "с удовольствием" пообщался бы со спецпрокурором. В начале апреля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс упомянула, что Трамп вместе со своей командой "принимает решение" о перспективах этой встречи, а также повторила, что американская администрация по-прежнему придерживается позиции, что "никакого сговора не было".