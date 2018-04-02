Белый дом подтвердил встречу Трампа с Путиным

Источник: Корреспондент.net

В Белом доме подтвердили, что в скором времени может состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге во вторник, 2 апреля.

По ее словам, в ходе последнего телефонного разговора 20 марта Трамп предложил Путину провести совместную встречу.

"Они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в ряде потенциальных мест, в том числе в Белом доме", - сказала Сандерс.

Дату встречи представитель Белого дома пока не назвала, лишь сообщила, что она состоится "в ближайшем будущем".