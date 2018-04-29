Берлин готов ответить на торговую войну США
Источник: DW
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в телефонном формате обсудила с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и британским премьером Терезой Мэй проблему тарифных войн с США и выполнение условий ядерной сделки с Ираном. Об этом в воскресенье, 29 апреля, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).
Берлин готов "в рамках положений многосторонней торговли защищать свои интересы", подчеркнула Меркель.
Сделка с Ираном - лучший способ сдерживания
В пресс-службе главы британского правительства уточнили, что предметом диалога стала также "важная роль ядерной сделки с Ираном (Совместного всеобъемлющего плана действий - Ред.) как лучшего способа нейтрализовать угрозу" того, что в распоряжение Тегерана могут попасть ядерные вооружения.
Участники беседы также поговорили о важности продолжения диалога в трехстороннем формате для "продвижения общих интересов и обеспечения безопасности" в Европе.