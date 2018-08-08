Берлин и Мадрид договорились о высылке нелегальных мигрантов в Испанию

Источник: DW

Германия и Испания договорились о возврате нелегальных мигрантов, сообщила в среду, 8 августа, представитель МВД Германии Элеоноре Петерманн (Eleonore Petermann). Она пояснила, что речь идет о мигрантах, которых задерживают на австрийско-германской границе, но решение о предоставлении им убежища должны принимать власти Испании, поскольку именно там они, прибыв на территорию ЕС, подали прошение об убежище. Таких иностранцев теперь будут в течение 48 часов высылать обратно. Испания стала первой страной ЕС, с которой Германии удалось заключить подобное соглашение. Договоренность вступит в силу 11 августа.