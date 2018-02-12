Берлин недоволен реализацией Минских соглашений

Источник: Корреспондент.net

За три года действия Минских соглашений сделано слишком мало для разрешения конфликта на Донбассе, который унес жизни более чем 10 тысяч человек.

Об этом говорится в специальном заявлении МИД ФРГ, посященном трехлетию заключения Минских соглашений, опубликованном в понедельник, 12 февраля.

"После трех лет мы не можем быть удовлетворены их реализацией", – подчеркивается в документе.

При этом в Берлине отметили важность Минских договоренностей, благодаря которым удалось сдержать конфликт и "предотвратить распространение пожара в регионе".

"При наличии политической воли можно было бы и сегодня добиться прогресса – это показал успешный обмен сотнями заключенных в конце декабря", – отметили немецкие дипломаты.

Они считают, что все стороны конфликта должны и дальше проявлять политическую волю.

"В первую очередь, важно стабилизировать ситуацию с безопасностью и вывести из региона тяжелые вооружения", – указывается в заявлении.

По мнению МИД Германии, этому могла бы способствовать миротворческая миссия ООН, которая послужила бы реализации Минских соглашений.

"Германия, вместе с Францией, продолжат интенсивно работать в "нормандском формате над решением, которое, наконец, принесет мир", – резюмировали во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.