Берлин пойдет навстречу США по Северному потоку-2

"В споре о германо-российском газопроводе Nord Stream 2 Альтмайер хочет сделать шаг навстречу Соединенным Штатам. Страна заинтересована в дебатах, касающихся безопасности поставок в Германию, сказал Альтмайер. Несмотря на то, что Россия была надежным партнером в поставках газа, СПГ может быть альтернативой, поскольку растет спрос. Поэтому он пригласил американских экспортеров СПГ на конференцию инвесторов в феврале", - говорится в материале.

Напоминается, что посол США в Германии Ричард Гренелл недавно разослал немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода, письма с предупреждением о риске попасть под санкции США.

"Я улажу это", - прокомментировал министр экономики. "Это вопрос, можно ли доверять инвестициям в Германии", - добавил Альтмайер.

По его словам, власти Германии надеются, что соглашение о транзите газа через Украину будет заключено до запуска Северного потока-2.