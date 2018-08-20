Берлин выдвинул Киеву условие по транзиту газа

Источник: Корреспондент.net

Украина должна обеспечить долгосрочный транзит газа через свою территорию посредством модернизации газотранспортной системы (ГТС).

"Украина должна провести реформы в системе транзита газа, чтобы создать условия для долгосрочного транзита газа", – заявил Зайберт.

Он не стал раскрывать подробности разговора канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным в минувшую субботу в резиденции Мезеберг, сказав, что они были "доверительными".

При этом представитель правительства напомнил, что позиция Берлина остается неизменной: Украина должна сохранить роль транзитера газа и после завершения строительства газопровода Северный поток-2, который в Германии считают экономическим проектом.