Берлин выступил за сохранение нормандского формата

Источник: Корреспондент.net

Берлин выступает за сохранение роли Германии и Франции в качестве посредников во время переговоров относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в субботу, 6 апреля, во время встречи руководителей МИД стран "большой семерки" (G7) во французском городе Динар.

И Германия, и Франция надеются, что после президентских выборов в Украине переговоры с Россией и Украиной в "нормандском формате" вновь станут возможными, отметил Маас.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что переговоры в "нормандском формате" с участием Украины, Германии, Франции и России по Донбассу возобновятся после президентских выборов.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "пустой тратой времени"возможную встречу в "нормандском формате". По его словам, "те, кто покровительствует украинскому режиму, должны заставить этот режим выполнять то, под чем этот самый режим подписывается".