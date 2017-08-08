Бесконечный экран: iPhone 8 в чехле показали на фото

Источник: КорреспонденТ.net

Авторитетный инсайдер Эван @evleaks Бласс обнародовал очередной снимок будущего iPhone 8, однако на этот раз - в чехле. Фотография была опубликована на его Twitter-странице.

Снимок подтверждает более ранние слухи о том, что устройство получит практически безрамочный экран.