Беспилотник ОБСЕ обнаружил танки сепаратистов

Источник: Корреспондент.net

Беспилотник ОБСЕ обнаружил на неподконтрольной правительству Украины территории в Луганской и Донецкой областях танки и реактивные системы залпового огня Град. Об этом говорится в сообщении миссии, опубликованном в четверг, 14 июня.

Так, 8 июня БПЛА обнаружил 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) примерно в 6 км к юго-востоку от р. П. Миусинск, 62 км к юго-западу от Луганска.

Также 8 июня за линиями разграничения, но за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах, беспилотник обнаружил 34 танка (24Т-72 и 10Т-64) примерно в 3,5 км к юго-востоку от н. п. Терновое. Еще 11 танков (Т-72) были обнаружены ориентировочно в 3 км к западу от н.п. Мануйловка.

Также беспилотник наблюдателей зафиксировал зенитно-ракетный комплекс (9К35 Стрела-10), размещенный с нарушением линий отвода в н. п. Гольмовский (49 км северо-восточнее Донецка).